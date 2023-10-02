Шипов считает, что шахматист Ниманн показал свой реальный уровень на ЧМ среди юниоров

Американец занял восьмое место на юниорском чемпионате мира

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Американский шахматист Ханс Ниманн играл честно и показал свой реальный уровень на чемпионате мира среди юниоров. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

На турнире Ниманн занял восьмое место, набрав 7,5 очков. В последнем туре он проиграл россиянину Арсению Нестерову, ставшему серебряным призером соревнований.

"Состав юниорского чемпионата мира не был сильнейшим, но Нестеров хорошо провел турнир. В середине турнира он потерпел досадное поражение, которое отбросило его вниз по турнирной таблице, но в конце он проявил лучшие свои качества, выдал серию из четырех побед, обыграл Ханса Ниманна. Арсений выдал отличный результат, надеюсь, что этот турнир станет хорошим трамплином для него", - сказал Шипов.

"Что касается Ниманна, то у него был самый высокий рейтинг среди всех, но он оказался ничем не сильнее своих сверстников. Конечно, он самый известный участник турнира, и он хотел доказать, что умеет сильно играть в живые шахматы, это желание ему сильно мешало. К сожалению, известность свою он получил как жулик, и от этой репутации ему уже не деться, но здесь он играл честно и показал свой реальный уровень", - добавил собеседник агентства.

Ниманну 20 лет. В сентябре 2022 года он прервал серию побед 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, длившуюся 53 партии, после чего Карлсен обвинил американца в жульничестве. 28 августа шахматный портал Chess.com объявил о мирном урегулировании спора.