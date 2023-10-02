Карпин объяснил отсутствие футболиста "Реал Сосьедад" Захаряна в составе сборной России

По словам главного тренера национальной команды, полузащитник не был включен в состав из-за небольшого игрового времени и недавно перенесенной болезни

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не был вызван в сборную России по футболу на октябрьский учебно-тренировочный сбор в связи с небольшим количеством игрового времени и недавним восстановлением после болезни. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

2 октября был опубликован состав сборной России на октябрьский сбор, который пройдет с 9 по 16 октября. Захарян не попал в список из 29 футболистов.

"Это точно не расширенный список - хотя бы потому, что до начала сбора осталась всего неделя, - сказал Карпин. - Скажу так - это максимально приближенный список игроков, на которых мы рассчитываем. И если в нем будут изменения, то по объективным причинам, по состоянию здоровья. Все-таки до начала сбора пройдут еще матчи Фонбет - Кубка России и Мир - Российской премьер-лиги, а у легионеров - игры в еврокубках и национальных чемпионатах".

"Отсутствие Захаряна связано с тем, что он пока не имеет достаточной игровой практики? В том числе. Арсен недавно только вылечился после болезни и начал полноценно тренироваться только в конце минувшей недели", - добавил Карпин.

25 сентября стало известно, что Захарян заразился коронавирусом. Полузащитник пропустил три матча чемпионата Испании. 2 октября стало известно, что он попал в заявку "Реал Сосьедад" на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга".

12 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Камеруна. Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:00 мск.