Семин считает, что братья Миранчуки закономерно вызваны в сборную России

Сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября, на 12 октября запланирован матч со сборной Камеруна

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Хавбек итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук и полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук являются квалифицированными футболистами, они закономерно попали в состав команды России на октябрьский сбор. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Семин, который работал с Миранчуками.

2 октября был опубликован состав команды России на октябрьский сбор, который пройдет с 9 по 16 октября. В него вошли 29 игроков.

"Алексея Миранчука всегда вызывают, поэтому это нормальная ситуация, - сказал Семин. - Вызваны все лучшие игроки, для кого и как скажется, будет зависеть от реакции, но она должна быть нормальной. Я думаю, что закономерно вызвали Миранчуков, они сильные игроки, по праву вызываются в национальную команду. Ничего неожиданного в составе сборной России не вижу, вызваны все лучшие игроки, которые есть в России. Антон и Алексей имели уверенность, поэтому их и вызывают, она никогда не уходила, они являются квалифицированными футболистами".

"Мы надеемся, что Камерун приедет основным составом. Поэтому предстоит интересный матч для нас. Сборная Камеруна является командой высокого уровня, если все сильнейшие игроки приедут", - добавил Семин.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Камеруна. Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 19:00 мск.