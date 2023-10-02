2 октября, 15:50
Футбол в России

РФС предлагает клубам проводить битву взглядов перед матчами

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин считает, что эта традиция сделает футбол более открытым

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) хочет предложить клубам проводить битву взглядов с участием игроков и тренеров перед матчами. Об этом на форуме "Азартные игры: отчисления на спорт" заявил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

"Хочется видеть face to face перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах. В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность", - сказал Терешин.

Битва взглядов - традиция в смешанных единоборствах и боксе, когда соперники в преддверии поединка становятся лицом к лицу друг перед другом. 

Теги:
Российский футбол
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