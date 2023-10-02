Умер бывший футболист и президент "Манчестер Сити" Фрэнсис Ли

Ему было 79 лет

ТАСС, 2 октября. Бывший нападающий и президент английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Фрэнсис Ли умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба "Манчестер Сити".

"С глубоким сожалением и тяжестью в сердце сообщаем о кончине бывшего игрока и президента "Манчестер Сити" Фрэнсиса Ли, - говорится в заявлении клуба. - Все в нашем клубе хотели бы выразить соболезнования друзьям и близким Фрэнсиса в это трудное время".

Ли выступал на позиции нападающего за "Манчестер Сити" в 1967-1974 годах, проведя 249 матчей и забив 112 голов. В составе клуба он становился обладателем Кубка Англии (1969), Кубка английской лиги (1970), Кубка обладателей кубков (1970), двукратным обладателем Суперкубка Англии (1968, 1972). Также Ли выступал за "Дерби Каунти", в составе которого завоевал Суперкубок Англии (1975), и "Болтон", провел 27 матчей за сборную Англии, забил 10 голов. В 2010 году он был включен в Зал славы английского футбола.

После окончания игровой карьеры Ли стал бизнесменом. В 1994-1998 годах был владельцем и президентом "Манчестер Сити".