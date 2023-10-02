Чернышенко и Левитин возглавили оргкомитет по подготовке и проведению Игр стран БРИКС

Всего в состав организационного комитета соревнований вошли 20 человек

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС в 2024 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сопредседателями комитета назначены вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин. Заместителями сопредседателя стали министр спорта РФ Олег Матыцин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Всего в состав оргкомитета вошли 20 человек, в их числе первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, заместитель главы МЧС России Алексей Серко.

Министерству спорта совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, организациями и правительством Республики Татарстан поручено разработать и представить на утверждение план мероприятий по подготовке и проведению Игр стран БРИКС. Министерству иностранных дел поручено обеспечить выдачу виз участникам и гостям мероприятия.

В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр стран БРИКС на территории страны. Соревнования должны пройти в Казани с 12 по 23 июня. Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркивал, что Игры стран БРИКС не будут альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь.