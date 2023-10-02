Лагно проиграла во втором туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам

Партия между Александрой Горячкиной и Клементием Сычевым завершилась вничью

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Екатерина Лагно проиграла черными фигурами Андрею Есипенко во втором туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам. Турнир проходит в Ленинградской области.

Владислав Артемьев белыми фигурами победил Евгения Томашевского, Евгений Наер - Ивана Розума, Максим Матлаков - Володара Мурзина. Вничью завершилась партия между Александрой Горячкиной и Клементием Сычевым, а также между Павлом Понкратовым и Артемом Тимофеевым.

После двух туров лидируют Наер и Артемьев, набравшие по 1,5 очка, за ними следуют Тимофеев, Сычев, Понкратов, Есипенко, Лагно, Розум, Горячкина, Матлаков (по 1), Томашевский и Мурзин (по 0,5).

В женском суперфинале Баира Кованова и Лея Гарифуллина победили черными фигурами Валентину Гунину и Екатерину Гольцеву соответственно, Ольга Баделько белыми фигурами одолела Ольгу Матвееву, Алина Бивол - Марину Корневу. Вничью сыграли Мария Якимова и Полина Шувалова, а также Наталья Погонина и Анна Шухман.

Лидерами после двух туров являются Бивол, Гарифуллина и Кованова, набравшие по 2 очка, далее расположились Шухман (1,5), Баделько, Шувалова (по 1), Гольцева, Гунина, Корнева, Погонина, Якимова (по 0,5), Матвеева (0).

Третий тур пройдет во вторник. Турнир завершится 13 октября.