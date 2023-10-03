УЕФА определит форму допуска сборных России до 17 лет, руководствуясь конвенцией ООН

Вице-президент УЕФА отметил, что в центре внимания должны быть интересы детей

ТАСС, 3 октября. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициировало расследование для определения формы допуска сборных России среди игроков до 17 лет к турнирам. Об этом сообщил первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и глава Шведского союза спортивных организаций Карл-Эрик Нильссон, комментарий которого приводит пресс-служба шведской организации.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Как для человека и как для председателя национальной спортивной организации, для меня важно, чтобы в центре внимания были интересы детей и чтобы всем детям были созданы хорошие условия для занятий спортом, - сказал Нильссон. - В ходе обсуждений в УЕФА я решил подтвердить решение начать расследование форм допуска детей из России к участию в международных соревнованиях на основе конвенции ООН о правах ребенка. Конечно, расследование должно учитывать, как это влияет на возможность создания безопасных условий как для детей из России, так и для детей из других стран, которые встретятся с российскими командами. Прежде чем принять это решение, я, конечно, изложу позицию шведских организаций по этому вопросу".

Нильссон отметил, что в УЕФА хотят избежать ситуации, когда дети будут наказаны из-за решений, которые принимают взрослые. Также он выразил сожаление, что его позиция в вопросе допуска юношеских сборных России была истолкована неправильно, заявив о продолжении отставания мнения шведских спортивных организаций по участию российских спортсменов в международных соревнованиях. В частности, Нильссон поддержал решение УЕФА не изменять своего решения в вопросе допуска взрослых команд.

После оглашения решения УЕФА федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года. 30 сентября британский телеканал Sky News сообщил, что УЕФА попытается подавить разногласия среди национальных федераций.

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой после осложнения ситуации на Украине. Такое же решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА), из-за чего сборная России не смогла сыграть в матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В сентябре президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные не вернутся к международным турнирам на взрослом уровне до окончания специальной военной операции.