3 октября, 09:10
Летние олимпийские виды спорта

Федерации получат отчисления от букмекеров за участие своих спортсменов в Играх дружбы

На данный момент отчисления федерациям зависят в том числе от выступления на Олимпийских играх, подчеркнул Алексей Грачев

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Федерации получат букмекерские отчисления, если представляющие их спортсмены выступят на Всемирных играх дружбы в 2024 году. Об этом на форуме "Азартные игры: отчисления на спорт" сообщил генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев.

"На данный момент отчисления федерациям зависят в том числе от выступления на Олимпийских играх, - сказал Грачев. - Но принято решение о том, что федерации получат отчисления, если представляющие их спортсмены выступят на Играх дружбы".

Первые летние Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Планируется, что соревнования будут проходить один раз в четыре года. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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