Футболист Рассказов отметил, что не испытывал особого желания забить "Спартаку"

Защитник в январе перешел из "Спартака" в "Крылья Советов№

ТАСС, 3 октября. Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Николай Рассказов не испытывал особого желания отметиться забитым мячом в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против своей бывшей команды - московского "Спартака". Об этом футболист рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Именно "Спартаку" - не было особого желания забить, у меня есть просто стремление забивать. Я же не форвард, который по 50 мячей за сезон кладет, для меня каждый гол - это, скажем так, событие, - сказал Рассказов. - Главная задача на поле - сделать все, чтобы помочь команде, будет ли это [матч] против "Зенита", "Спартака", "Оренбурга" или любой другой команды - без разницы. Мне многие писали после матча: "Вот, вы победили "Спартак"! Для тебя это, наверное, особенно важно". Но для меня важно просто выиграть. Конкретно против "Спартака" ничего не имею".

1 октября "Крылья Советов" на своем поле разгромили "Спартак" со счетом 4:0. Рассказов, выступавший ранее в составе красно-белых, провел на поле всю игру.

Рассказов перешел в "Крылья Советов" из "Спартака" в январе этого года. За красно-белых 25-летний защитник выступал с 2017 года и стал победителем Кубка России (2022). В 10 матчах текущего сезона РПЛ футболист забил два мяча и сделал три голевые передачи.