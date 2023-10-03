Роман Костомаров написал первое слово после выхода из больницы

Олимпийский чемпион на видео написал слово "мама" ручкой, которую держал протезом

ТАСС, 3 октября. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором с протезом на руках пишет первое слово после выхода из больницы.

"Мама, первое слово. Написал впервые в своей новой жизни", - говорится в сообщении.

Ранее 46-летний Костомаров публиковал видео, на которых делает упражнения по подъему на поверхность на протезах, беговые упражнения, разминку с футбольным мячом и плавает в бассейне.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы и части кистей руки.

22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера его супруги Оксаны Домниной. Позднее в пресс-службе шоу Авербуха сообщили ТАСС, что Костомаров примет участие во всех оставшихся мероприятиях сезона.