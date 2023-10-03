Тарпищев считает, что теннисист Медведев превзошел Зверева во всех компонентах игры

Россиянин обыграл представителя Германии в полуфинале турнира в Пекине в двух сетах

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев был лучше представителя Германии Александра Зверева во всех компонентах игры в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

3 октября на турнире в Пекине Медведев обыграл Зверева со счетом 6:4, 6:3 и вышел в финал, в котором сыграет с победителем матча между представителем Испании Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером.

"Даня [Медведев] везде был чуть лучше Зверева. И на приеме, и на задней линии, и на подаче, и даже слету лучше играл. Сыграл очень ровно и без вариантов оказался сильнее, - сказал Тарпищев. - В целом форма хорошая у Медведева для конца сезона, выглядит прилично".

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд составляет более $3,6 млн. Действующим победителем является австриец Доминик Тим, выигравший турнир в 2019 году. Потом соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).