Тарпищев прокомментировал поражение Павлюченковой от Мирры Андреевой на турнире в Пекине

Глава Федерации тенниса России отметил, что в поражении Анастасии Павлюченковой нет ничего страшного

МОСКВА, 3 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила 16-летней соотечественнице Мирре Андреевой из-за волнения. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Андреева победила Павлюченкову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине со счетом 6:2, 6:1.

"Такое поражение Павлюченковой объясняется тем, что у нее был мандраж. У женщин такое часто бывает. Когда против тебя играют свои и младшие - почти всегда мандраж и волнение. Ничего страшного в этом поражении нет, а Андреева молодец", - сказал Тарпищев.

Андреева попала в основную сетку турнира через квалификацию.