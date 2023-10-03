"Локомотив" обыграл "Ростов" в матче Кубка России по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" дома со счетом 3:1 обыграл "Ростов" в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 7 175 зрителей.

В составе победителей голы забили Тимур Сулейманов (34-я минута), Антон Миранчук (39) и Максим Глушенков (59). У гостей отличился Максим Осипенко (89). На 7-й минуте Миранчук не забил пенальти, удар отразил вратарь "Ростова" Никита Медведев.

Сулейманов забил дебютный гол за основную команду "Локомотива", также он отдал предголевой пас в эпизоде с голом Миранчука. 23-летний нападающий является воспитанником железнодорожников. С 2020 года он выступал за "Пари Нижний Новгород", 14 сентября пресс-служба нижегородской команды объявила о переходе Сулейманова в "Локомотив" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

"Локомотив" и "Ростов" выступают в группе B вместе с екатеринбургским "Уралом" и казанским "Рубином". Ранее во вторник матч между этими командами завершился домашней победой "Урала" со счетом 2:0.

После пяти туров лидером группы является "Локомотив", набравший 10 очков, далее идут "Урал", "Ростов" (по 8 очков) и "Рубин" (4 очка). "Рубин" потерял шансы на выход в плей-офф "пути РПЛ" и "пути регионов". Для попадания в плей-офф "пути РПЛ" командам нужно занять первое или второе место, для выхода в плей-офф "пути регионов" - третье. В заключительном шестом туре "Локомотив" примет "Рубин" 1 ноября, "Ростов" на следующий день дома сыграет с "Уралом".