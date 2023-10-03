"Зенит" вышел в четвертьфинал "пути РПЛ" Кубка России по футболу

"Зенит" со счетом 2:1 дома обыграл "Балтику" в групповом этапе Фонбет - Кубка России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 2:1 дома обыграл калининградскую "Балтику" в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Газпром-Арене".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Иван Сергеев (18-я минута) и Ду Кейрос (64). У проигравших отличился Кристиян Бистрович (24).

"Зенит" набрал 11 очков и вышел на первое место в группе С, "Балтика" с 9 очками располагается на второй строчке. Третье место занимает грозненский "Ахмат" (4 очка), четвертыми идут самарские "Крылья Советов" (3). "Ахмат" и "Крылья Советов" проведут матч пятого тура 4 октября. Команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила выход в четвертьфинал "пути РПЛ".

В заключительном туре "Зенит" примет "Крылья Советов", "Балтика" на своем поле сыграет с "Ахматом". Встречи пройдут 31 октября.

По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.