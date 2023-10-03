Горячкина победила в третьем туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам

Екатерина Лагно белыми фигурами проиграла Евгению Наеру

ТАСС, 3 октября. Александра Горячкина черными фигурами обыграла Ивана Розума в третьем туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам. Турнир проходит в Ленинградской области.

Владислав Артемьев и Евгений Наер черными фигурами победили Клементия Сычева и Екатерину Лагно соответственно. Вничью сыграли Евгений Томашевский и Павел Понкратов, Володар Мурзин и Андрей Есипенко, Артем Тимофеев и Максим Матлаков.

После трех туров лидируют Артемьев и Наер, набравшие по 2,5 очка. Далее расположились Горячкина (2), Тимофеев, Матлаков, Есипенко и Понкратов (все - 1,5), Томашевский, Сычев, Розум, Лагно и Мурзин (все - 1).

В женском суперфинале Лея Гарифуллина и Марина Корнева белыми фигурами победили Валентину Гунину и Анну Шухман соответственно. Ольга Баделько черными фигурами одолела Наталью Погонину. Вничью сыграли Ольга Матвеева и Екатерина Гольцева, Мария Якимова и Алина Бивол, Баира Кованова и Полина Шувалова.

Лидером после трех туров является Гарифуллина, набравшая 3 очка. Далее идут Кованова, Бивол (обе - 2,5), Баделько (2), Корнева, Шувалова, Шухман (все - 1,5), Гольцева, Якимова (обе - 1), Матвеева, Погонина и Гунина (все - 0,5).

Четвертый тур пройдет 4 октября. Турнир завершится 13 октября.