Чемпионат России по скейтбордингу пройдет в Кисловодске

В нем примут участие 75 спортсменов

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Чемпионат России по скейтбордингу соберет с 4 по 6 октября в Кисловодске сильнейших спортсменов со всей страны. Ожидается около 75 участников, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В Кисловодске пройдет чемпионат России по скейтбордингу с 4 по 6 октября. В соревнованиях примут участие сильнейшие скейтбордисты со всей страны. Ожидается 75 человек", - сказал Моисеев.

По его словам, соревнования среди мужчин и женщин пройдут в дисциплинах "скейтбординг - парк" и "скейтбординг - улица". В мероприятии также примут участие приглашенные спикеры и эксперты, которые много лет занимаются развитием скейтбординга в России.

"Второй год подряд чемпионат России по скейтбордингу проходит в Кисловодске в нашем скейт-парке на территории ДЮСШ по футболу. Скейтбордисты считают, что город-курорт - идеальная база для тренировок по скейтбордингу. Вход на чемпионат свободный", - уточнил глава Кисловодска.