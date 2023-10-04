Нагорных рассказал об условиях выкупа футболиста "Локомотива" Сулейманова у "Пари НН"

Председатель совета директоров "Локомотива" отметил, что у него нет сомнений в том, что нападающий выполнит все условия для выкупа

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский "Локомотив" выкупит у "Пари Нижний Новгород" нападающего Тимура Сулейманова, если футболист проведет за столичную команду определенное количество игрового времени и совершит определенное количество результативных действий. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Я надеюсь, что Тимур выполнит те требования, которые заложены нашим договором с "Нижним Новгородом" для выкупа, - сказал Нагорных. - Он очень старается, по самоотдаче к нему абсолютно никаких вопросов нет. Там комбинированная ситуация - игровое время и результативные действия. Но я нисколько не сомневаюсь, что он будет нашим игроком в дальнейшем и выполнит условия. В матче с "Ростовом" забил, в игре с "Зенитом" с него победный гол начался, так что он молодец. Это хорошее приобретение".

14 сентября пресс-служба нижегородской команды объявила о переходе Сулейманова в "Локомотив" на правах аренды. 3 октября футболист забил дебютный мяч за "Локомотив" в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против "Ростова" (3:1).

Сулейманову 23 года, он является воспитанником клуба. За основную команду "Локомотива" до этого нападающий выходил в 8 матчах. В начале сезона-2023/24 нападающий играл за "Пари Нижний Новгород" (10 матчей, 3 мяча).

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков в 10 матчах. "Старт непростой, но команда из этой ситуации достойно выходит, показывает очень приличную на сегодняшний день игру. Третье место промежуточное в чемпионате неплохо, но есть еще над чем работать", - заключил Нагорных.