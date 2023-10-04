Потерявшая сознание футболистка "Локомотива" рассказала о своем состоянии

Спортсменка подчеркнула, что чувствует себя намного лучше

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Полина Юкляева, потерявшая сознание в матче против ЦСКА, чувствует себя не идеально, но ее общее состояние улучшилось. Об этом Юкляева рассказала ТАСС.

"Чувствую себя не идеально, но уже намного лучше, - сказала Юкляева. - Обследовали меня, лечат. Что касается момента столкновения, то была борьба за мяч. Прыгнула, хотела сыграть головой. Но что-то пошло не по плану. После удара ничего не помню до того момента, как пришла в себя в машине скорой помощи".

"Было очень приятно получить множество слов поддержки и пожеланий, в том числе и от Артема Дзюбы. Спасибо всем большое. Наш доктор разрешил посетить матч с "Ростовом". Пришла поддержать нашу команду. Удивилась, когда на стадионе в перерыве объявили о моей истории, показали мое видео, где я благодарю за поддержку. Не думала, что записываю видеообращение для табло стадиона", - добавила собеседница агентства.

1 октября Юкляева во время матча столкнулась головой с игроком ЦСКА и потеряла сознание. Футболистку увезли с поля на машине скорой помощи. Позднее пресс-служба "Локомотива" сообщила, что Юкляева пришла в себя, ее отправили в больницу для прохождения обследования.

Также Юкляева прокомментировала выступление мужской команды "Локомотива" по ходу сезона-2023/24. Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 18 очков в 10 матчах. 3 октября "Локомотив" на своем поле победил "Ростов" (3:1) в матче пятого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.

"Что касается "Локомотива", то, на мой взгляд, вчера он одержал очень уверенную победу, счет мог быть даже крупнее, - отметила Юкляева. - Мне нравится, как играет "Локо". Надеюсь, в этом сезоне они добудут чемпионство. Думаю, им это по силам".