4 октября, 08:11
ATP

Тарпищев: Медведев не будет фаворитом в финале теннисного турнира в Пекине

Даниил Медведев. EPA-EFE/ ANDRES MARTINEZ CASARES
Даниил Медведев
© EPA-EFE/ ANDRES MARTINEZ CASARES

Россиянин в решающем матче сыграет с итальянцем Янником Синнером

МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Первая ракетка России Даниил Медведев из-за особенностей покрытия корта не будет фаворитом в финальном матче против итальянца Янника Синнера на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Матч между Медведевым и Синнером пройдет в среду, начало запланировано на 14:30 мск.

"Нельзя сказать, что Даня будет фаворитом в финале. Он, конечно, хорошо играет на "харде", но корт достаточно медленный. Покрытие - что-то среднее между землей и "хардом". Поэтому преимущество в розыгрыше будет у соперника. Но Медведев сможет побороться", - сказал Тарпищев.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Призовой фонд составляет более $3,6 млн. Действующим победителем является австриец Доминик Тим, выигравший турнир в 2019 году. Потом соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004). 

Теги:
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATPМедведев, Даниил Сергеевич
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