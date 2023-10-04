"Крылья Советов" проиграли "Ахмату" и лишились шансов на выход в плей-офф Кубка России

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу грозненского клуба

ТАСС, 4 октября. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" на выезде со счетом 3:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Самаре.

Забитыми мячами отметились Владимир Ильин (2-я минута), Мохамед Конате (8) и Андрей Семенов (66). "Ахмат" одержал первую победу с 2 сентября, с тех пор команда провела 4 матча во всех турнирах. Прервалась беспроигрышная серия "Крыльев Советов" из 5 матчей. Последнее поражение самарский клуб потерпел 30 августа - от "Ахмата" в матче Кубка России (1:3).

По итогам матча "Крылья Советов" лишились шансов на выход в весеннюю часть Кубка России, команда гарантированно займет последнее, четвертое место в группе C. После 5 матчей у команды 3 очка. В матче шестого тура самарцы на выезде 31 октября сыграют с петербургским "Зенитом", лидирующим в квартете с 11 очками. Второе место в группе занимает калининградская "Балтика" (9 очков), третье - "Ахмат" (7), в заключительном туре команды 31 октября встретятся в Калининграде.

По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.