СКА подписал с лучшим вратарем прошлого сезона КХЛ Серебряковым контракт на четыре сезона

СКА получил спортивные права на нападающего сборной Южной Кореи Ли Чхон Хюна и японского форварда Сёму Идзуми

ТАСС, 4 октября. Петербургский СКА подписал контракт с лучшим вратарем по итогам прошлого чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никитой Серебряковым сроком на четыре сезона. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

2 октября агент Шуми Бабаев сообщил ТАСС, что СКА и "Адмирал" договорились об обмене Серебрякова. Голкипер будет выступать за клуб из Санкт-Петербурга под 98-м номером.

Ранее "Адмирал" из Владивостока расторг контракт с 27-летним Серебряковым. Он по итогам сезона-2022/23 был признан лучшим вратарем чемпионата КХЛ. В минувшем сезоне он провел за "Адмирал" в регулярном чемпионате 50 матчей и стал лидером лиги по проценту отраженных бросков (94,4%). В межсезонье из "Адмирала" в СКА перешел тренер вратарей Юрий Ключников.

Иванову 19 лет. В текущем сезоне вратарь провел за СКА 3 матча. 20-летний Бучельников в нынешнем регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиге не играл. В прошлом сезоне он провел за основную команду СКА 10 матчей, в которых забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу.

Иванов и Бучельников будут выступать за "Адмирал" на правах аренды до конца сезона. На постоянной основе в состав команды из Владивостока переходит нападающий Никита Аноховский, кроме того, дальневосточники получили спортивные права на защитника Даниила Мироманова, выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги "Вегас", и денежную компенсацию. СКА получил спортивные права на нападающего сборной Южной Кореи Ли Чхон Хюна и японского форварда Сёму Идзуми.

СКА после 12 матчей набрал 12 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Адмирал" с 8 очками в 11 играх располагается на предпоследней 11-й строчке в Восточной конференции.

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