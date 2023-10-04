"Факел" обыграл по пенальти ЦСКА в матче Кубка России по футболу

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти воронежский клуб оказался сильнее - 4:2

ТАСС, 4 октября. Воронежский "Факел" в серии пенальти обыграл московский ЦСКА в матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Воронеже.

Основное время завершилось вничью - 1:1, в серии пенальти "Факел" оказался точнее - 4:2. Мяч у воронежцев на 80-й минуте забил Руслан Магаль, у армейцев отличился Милан Гайич (88).

"Факел" во второй раз обыграл ЦСКА в рамках Кубка России. Первая встреча в Москве завершилась победой команды из Воронежа со счетом 2:0.

"Факел" занимает четвертое место в группе А, набрав 6 очков. ЦСКА с 7 очками располагается на второй позиции. Первое место занимает "Оренбург" (8 очков; 4 игры), на третьей строчке находится "Сочи" (5; 4).

В заключительном туре "Факел" 1 ноября на выезде сыграет с "Сочи". ЦСКА 2 ноября примет "Оренбург".

О Кубке России

По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.