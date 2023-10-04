Сборные России и Кении по футболу проведут товарищеский матч 16 октября

Встреча пройдет в Турции

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Футболисты сборных России и Кении 16 октября в Турции проведут товарищеский матч. Об этом сообщила пресс-служба российской национальной команды.

Встреча пройдет на стадионе "Титаник Мардан" в Анталье. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Сборная России проведет сбор с 9 по 16 октября. 12 октября россияне сыграют с командой Камеруна на "ВТБ-Арене" в Москве. Игра будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Предыдущий сбор национальной команды России прошел с 4 по 12 сентября. Тогда в ее состав вошли 49 игроков, они были разделены на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2). Вторая группа сыграла со сборной Катара (1:1).