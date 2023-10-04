Россиянка Дудина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе

ТАСС, 4 октября. Россиянка Кристина Дудина победила Кенуль Алиеву из Азербайджана в схватке за бронзовую награду на чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 48 кг. Турнир проходит в португальском городе Одивелаш.

Победительницей соревнований стала японка Кано Мияки, которая в финале была сильнее Силы Эрсын из Турции. Еще одну бронзовую медаль завоевала итальянка Азиа Аванцато.

Дудиной 19 лет. В июне она стала бронзовым призером турнира Большого шлема в Казахстане.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 7 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.