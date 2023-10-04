4 октября, 16:01
Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Дудина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе

ТАСС, 4 октября. Россиянка Кристина Дудина победила Кенуль Алиеву из Азербайджана в схватке за бронзовую награду на чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 48 кг. Турнир проходит в португальском городе Одивелаш.

Победительницей соревнований стала японка Кано Мияки, которая в финале была сильнее Силы Эрсын из Турции. Еще одну бронзовую медаль завоевала итальянка Азиа Аванцато.

Дудиной 19 лет. В июне она стала бронзовым призером турнира Большого шлема в Казахстане.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 7 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация