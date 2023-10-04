"Динамо" пока не обращалось в Спортивный арбитражный суд по делу футболиста Норманна

Норвежец в прошлом сезоне выступал за "Динамо", которое покинул ради перехода в "Аль-Раед" из Саудовской Аравии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" пока не обращалось в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о контракте норвежского футболиста Матиаса Норманна. Об этом журналистам сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

"Мы отдельно с Норманном ведем работу, ждем его ответа. После ответа будем принимать решение. Ожидаем [ответа] на следующей неделе. Мы будем защищать свои интересы до конца", - сказал Пивоваров.

20 августа "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. 3 ноября президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб обратился в CAS.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За "Ростов" норвежец выступал с 2019 по 2023 год.