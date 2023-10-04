Гендиректор "Динамо" рассказал об обсуждении изменения формата РПЛ с клубами

По словам Павла Пивоварова, в настоящее время проводятся консультации со всеми заинтересованными сторонами, включая вещателя и спонсоров

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Клубы обсуждали изменение формата проведения Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и Фонбет - Кубка России по футболу. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Мы участвовали в обсуждении, но сейчас идут консультации с заинтересованными сторонами - вещатель, клубы, лига, спонсоры турнира, конечно, Российский футбольный союз. Сейчас идет предварительная работа аналитическая, никаких кардинальных предложений увеличения игровых дней не было. Мы обсуждали с клубами, какие есть идеи по улучшению текущей ситуации, может быть, ничего вообще не нужно менять сейчас. Этот вопрос предстоит еще обсудить", - отметил Пивоваров.

"Какой-то окончательной и завершенной информации у меня нет. Сейчас все на подготовительной стадии, пока все в процессе обсуждения. Когда мы будем готовы, мы проведем рабочую группу под эгидой РФС, там будет какое-то завершенное обсуждение. Это были просто консультации с клубами, участвовали те, кто изъявил желание, были не все клубы", - добавил генеральный директор "Динамо".

Ранее портал "РБ Спорт" сообщил, что клубы рассматривали варианты сокращения групповой стадии Кубка России с шести до трех туров и проведения 15 туров чемпионата России до зимнего перерыва, 15 - после. Также обсуждался вариант проведения Суперкубка России зимой.