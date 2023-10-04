Свищев: решение ФИФА по допуску российских игроков до 17 лет может оказать влияние на МОК

Ранее ФИФА допустила российских футболистов до 17 лет к международным соревнованиям

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) по допуску сборных России среди игроков до 17 лет может оказать влияние на другие федерации и Международный олимпийский комитет (МОК). Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее ФИФА допустила российских футболистов до 17 лет к международным соревнованиям.

"ФИФА, судя по всем действиям, принимает последовательные решения вслед за УЕФА [Союзом европейских футбольных ассоциаций], - сказал Свищев. - Да, пока это касается юношей и с определенными ограничениями. Но давайте посмотрим на практике, как это у них будет получаться. А вдруг ФИФА и УЕФА действительно захотели показать самостоятельность и независимость от политиков, и смогут заодно угомонить истерию от некоторых стран, враждебно настроенных по отношению к россиянам".

В среду пресс-служба ФИФА заявила, что сборные России не будут допущены до участия в турнирах под эгидой организации до окончания специальной военной операции на Украине.

"Я бы не стал загадывать и относительно взрослых команд. Если пример с юниорами будет положительным, не исключаю, что и взрослых в каком-то виде могут начать возвращать. А пока пусть это будет неким сигналом к действию к другим международным федерациям и МОК", - добавил Свищев.

Футболисты должны будут выступать под названием "Российский футбольный союз", а не "сборная России", а также без флага и гимна страны. УЕФА допустил сборные России до турниров среди игроков не старше 17 лет 26 сентября, обозначив аналогичные условия допуска.