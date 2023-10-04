Горячкина и Лагно сыграли вничью в партии мужского суперфинала чемпионата России

Горячкина после четырех туров идет на третьем месте в турнирной таблице

ТАСС, 4 октября. Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Екатериной Лагно в четвертом туре мужского суперфинала чемпионата России по шахматам. Турнир проходит в Ленинградской области.

Владислав Артемьев белыми фигурами победил Ивана Розума, Евгений Томашевский оказался сильнее Климентия Сычева. Вничью сыграли Павел Понкратов и Максим Матлаков, Андрей Есипенко и Артем Тимофеев, Евгений Наер и Володар Мурзин.

После четырех туров первое место занимает Артемьев (3,5 очка). На втором месте располагается Наер (3), третьей идет Горячкина (2,5). Далее расположились Понкратов, Томашевский, Тимофеев, Матлаков, Есипенко (по 2), Лагно, Мурзин (по 1,5), Сычев, Розум (по 1).

В женском суперфинале Валентина Гунина обыграла Полину Шувалову, Баира Кованова выиграла у Алины Бивол, Анна Шухман оказалась сильнее Марии Якимовой, Ольга Баделько переиграла Марию Корневу, Лея Гарифуллина одержала четвертую победу подряд, обыграв Ольгу Матвееву. Партия между Екатериной Гольцевой и Натальей Погониной завершилась вничью.

В турнирной таблице лидирует Гарифуллина (4 очка). Далее идут Кованова (3,5), Баделько, (3), Бивол, Шухман (по 2,5), Гольцева, Корнева, Шувалова, Гунина (по 1,5), Погонина, Якимова (по 1), Матвеева (0,5).

Партии пятого тура пройдут 5 октября. Турнир завершится 13 октября.