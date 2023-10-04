"Спартак" обыграл "Сибирь" в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:2 обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (3-я и 40-я минуты), Иван Морозов (44), Максим Цыплаков (56) и Михал Чайковски (60). У проигравших отличились Владимир Бутузов (35) и Тэйлор Бек (41).
У "Спартака" из-за болезни второй матч подряд пропустил словацкий вратарь Патрик Рыбар. В игре с "Сибирью" его позицию занял Андрей Кареев. Дмитрий Вишневский отдал голевую передачу в эпизоде с третьим голом и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров среди защитников "Спартака" в истории КХЛ. На счету Вишневского теперь 91 (24+67) очко, он превзошел достижение Ивана Баранки – 90 (29+61) очков.
"Спартак" набрал 18 очков после 15 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Сибирь" с 16 очками в 14 играх располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче "Спартак" 7 октября в гостях сыграет с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар", которая принимает соперников в подмосковных Мытищах. "Сибирь" 6 октября примет "Автомобилист" из Екатеринбурга.
В других матчах среды уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:0 обыграл челябинский "Трактор", магнитогорский "Металлург" был сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (3:1), минское "Динамо" победило петербургский СКА (4:2). Московский ЦСКА обыграл астанинский "Барыс" (4:0), вратарь армейцев Иван Федотов впервые в сезоне не пропустил за матч ни одной шайбы. Подмосковный "Витязь" одержал победу над "Куньлунь Ред Стар" (2:1) в первом матче после отставки главного тренера Александра Завьялова.
1
Локомотив
13
9
1
0
0
0
3
37-23
20
2
Динамо М
13
8
2
0
0
0
3
46-26
20
3
Торпедо
13
8
1
0
0
1
3
41-29
19
4
Сочи
13
8
1
0
0
0
4
43-41
18
5
Спартак
15
7
1
0
0
2
5
52-46
18
6
ЦСКА
13
5
1
0
0
1
6
40-30
13
7
Северсталь
12
5
0
1
0
1
5
40-42
13
8
Куньлунь РС
16
3
1
2
0
1
9
31-46
13
9
СКА
12
6
0
0
0
0
6
29-23
12
10
Динамо Мн
12
4
1
0
0
2
5
36-33
12
11
Витязь
143
1
1
1
0
1
10
22-51
7
1
Металлург
15
8
1
1
2
1
2
46-36
23
2
Лада
14
7
1
0
0
3
3
31-24
19
3
Автомобилист
14
6
1
1
1
1
4
33-24
18
4
Ак Барс
13
6
2
0
0
1
4
42-32
17
5
Сибирь
14
5
1
1
1
1
5
29-37
16
6
Трактор
15
4
3
0
0
2
6
30-37
16
7
Авангард
12
4
3
0
0
1
4
29-33
15
8
Салават Юлаев
13
6
1
0
0
0
6
31-24
14
9
Амур
13
3
0
1
3
1
5
24-35
12
10
Барыс
13
2
1
0
2
2
6
36-43
10
11
Адмирал
11
2
0
1
1
1
6
27-32
8
12
Нефтехимик
13
1
1
1
0
2
8
28-56
8