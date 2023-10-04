4 октября, 18:45,
обновлено 4 октября, 19:41

"Спартак" обыграл "Сибирь" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 5:2

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:2 обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (3-я и 40-я минуты), Иван Морозов (44), Максим Цыплаков (56) и Михал Чайковски (60). У проигравших отличились Владимир Бутузов (35) и Тэйлор Бек (41).

У "Спартака" из-за болезни второй матч подряд пропустил словацкий вратарь Патрик Рыбар. В игре с "Сибирью" его позицию занял Андрей Кареев. Дмитрий Вишневский отдал голевую передачу в эпизоде с третьим голом и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров среди защитников "Спартака" в истории КХЛ. На счету Вишневского теперь 91 (24+67) очко, он превзошел достижение Ивана Баранки – 90 (29+61) очков.

"Спартак" набрал 18 очков после 15 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Сибирь" с 16 очками в 14 играх располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" 7 октября в гостях сыграет с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар", которая принимает соперников в подмосковных Мытищах. "Сибирь" 6 октября примет "Автомобилист" из Екатеринбурга.

В других матчах среды уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:0 обыграл челябинский "Трактор", магнитогорский "Металлург" был сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (3:1), минское "Динамо" победило петербургский СКА (4:2). Московский ЦСКА обыграл астанинский "Барыс" (4:0), вратарь армейцев Иван Федотов впервые в сезоне не пропустил за матч ни одной шайбы. Подмосковный "Витязь" одержал победу над "Куньлунь Ред Стар" (2:1) в первом матче после отставки главного тренера Александра Завьялова.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

13

9

1

0

0

0

3

37-23

20

2

Динамо М

13

8

2

0

0

0

3

46-26

20

3

Торпедо

13

8

1

0

0

1

3

41-29

19

4

Сочи

13

8

1

0

0

0

4

43-41

18

5

Спартак

15

7

1

0

0

2

5

52-46

18

6

ЦСКА

13

5

1

0

0

1

6

40-30

13

7

Северсталь

12

5

0

1

0

1

5

40-42

13

8

Куньлунь РС

16

3

1

2

0

1

9

31-46

13

9

СКА

12

6

0

0

0

0

6

29-23

12

10

Динамо Мн

12

4

1

0

0

2

5

36-33

12

11

Витязь

143

1

1

1

0

1

10

22-51

7

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

15

8

1

1

2

1

2

46-36

23

2

Лада

14

7

1

0

0

3

3

31-24

19

3

Автомобилист

14

6

1

1

1

1

4

33-24

18

4

Ак Барс

13

6

2

0

0

1

4

42-32

17

5

Сибирь

14

5

1

1

1

1

5

29-37

16

6

Трактор

15

4

3

0

0

2

6

30-37

16

7

Авангард

12

4

3

0

0

1

4

29-33

15

8

Салават Юлаев

13

6

1

0

0

0

6

31-24

14

9

Амур

13

3

0

1

3

1

5

24-35

12

10

Барыс

13

2

1

0

2

2

6

36-43

10

11

Адмирал

11

2

0

1

1

1

6

27-32

8

12

Нефтехимик

13

1

1

1

0

2

8

28-56

8

  

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация