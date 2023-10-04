"Спартак" обыграл "Сибирь" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 5:2

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:2 обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (3-я и 40-я минуты), Иван Морозов (44), Максим Цыплаков (56) и Михал Чайковски (60). У проигравших отличились Владимир Бутузов (35) и Тэйлор Бек (41).

У "Спартака" из-за болезни второй матч подряд пропустил словацкий вратарь Патрик Рыбар. В игре с "Сибирью" его позицию занял Андрей Кареев. Дмитрий Вишневский отдал голевую передачу в эпизоде с третьим голом и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров среди защитников "Спартака" в истории КХЛ. На счету Вишневского теперь 91 (24+67) очко, он превзошел достижение Ивана Баранки – 90 (29+61) очков.

"Спартак" набрал 18 очков после 15 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Сибирь" с 16 очками в 14 играх располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" 7 октября в гостях сыграет с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар", которая принимает соперников в подмосковных Мытищах. "Сибирь" 6 октября примет "Автомобилист" из Екатеринбурга.

В других матчах среды уфимский "Салават Юлаев" со счетом 4:0 обыграл челябинский "Трактор", магнитогорский "Металлург" был сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (3:1), минское "Динамо" победило петербургский СКА (4:2). Московский ЦСКА обыграл астанинский "Барыс" (4:0), вратарь армейцев Иван Федотов впервые в сезоне не пропустил за матч ни одной шайбы. Подмосковный "Витязь" одержал победу над "Куньлунь Ред Стар" (2:1) в первом матче после отставки главного тренера Александра Завьялова.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 13 9 1 0 0 0 3 37-23 20 2 Динамо М 13 8 2 0 0 0 3 46-26 20 3 Торпедо 13 8 1 0 0 1 3 41-29 19 4 Сочи 13 8 1 0 0 0 4 43-41 18 5 Спартак 15 7 1 0 0 2 5 52-46 18 6 ЦСКА 13 5 1 0 0 1 6 40-30 13 7 Северсталь 12 5 0 1 0 1 5 40-42 13 8 Куньлунь РС 16 3 1 2 0 1 9 31-46 13 9 СКА 12 6 0 0 0 0 6 29-23 12 10 Динамо Мн 12 4 1 0 0 2 5 36-33 12 11 Витязь 143 1 1 1 0 1 10 22-51 7