Ольховский считает, что теннисист Сафиуллин обрел веру в себя

По мнению эксперта, в этом сезоне спортсмен добился значительного прогресса и показывает хорошие результаты

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Прогресс российского теннисиста Романа Сафиуллина связан с тем, что он поверил в себя. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

4 октября Сафиуллин победил двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. В этом сезоне в Чэнду россиянин впервые вышел в финал турнира ATP, а также дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

"Сафиуллин здорово играл, действовал быстрее, мощнее Маррея. В этом сезоне он добился значительного прогресса и показывает хорошие результаты. На мой взгляд, его прогресс связан с тем, что он обрел веру в себя, потому что техника и скорость у него есть, но были травмы, которые мешали ему играть. Он вернулся, одержал несколько хороших побед и почувствовал уверенность", - сказал Ольховский.

Сафиуллину 26 лет, он является 50-й ракеткой мира. Россиянин не побеждал на турнирах ATP.