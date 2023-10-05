Шипов: шахматистке Лагно нелегко даются партии на мужском чемпионате России

Екатерина Лагно и Александра Горячкина участвуют в суперфинале мужского чемпионата России, который проходит в Ленинградской области

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Екатерине Лагно тяжело выдерживать напряжение в партиях суперфинала мужского чемпионата России по шахматам. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Ранее Лагно сыграла вничью с Александрой Горячкиной в четвертом туре турнира.

"Мне кажется, во вчерашней партии они больше отдыхали от битв против мужчин, у Горячкиной было небольшое преимущество, но она особо не напирала. Конечно, на этом турнире разница между ними есть: Горячкина очень надежна, а Лагно играет с перепадами, видно, что энергетически она очень тяжело выдерживает напряжение, партии даются ей довольно нелегко. Если смотреть на перспективу, то у Горячкиной больше шансов набрать много очков", - сказал Шипов.

После четырех туров первое место занимает Владислав Артемьев (3,5 очка). На втором месте располагается Евгений Наер (3), третьей идет Горячкина (2,5). Далее расположились Павел Понкратов, Евгений Томашевский, Артем Тимофеев, Максим Матлаков, Андрей Есипенко (по 2), Лагно, Володар Мурзин (по 1,5), Клементий Сычев, Иван Розум (по 1).

Турнир проходит в Ленинградской области и завершится 12 октября.