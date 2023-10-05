Поздняков: участие россиян в юношеских Олимпийских играх не представляется возможным

Глава Олимпийского комитета России отметил, что организация не получала приглашения на Игры и все сроки квалификации прошли

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Участие российских спортсменов в зимних юношеских Олимпийских играх не представляется возможным. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Международные спортивные федерации по видам спорта незаконно и несправедливо отстранили спортсменов от участия в соревнованиях, в том числе спортсменов юного возраста, потенциальных участников юношеских Олимпийских игр. В связи с этим уже давным-давно пропущены все сроки квалификации на участие в зимних юношеских Олимпийских играх. ОКР не получал приглашений на эти мероприятия, и ни в прямых, ни в косвенных контактах с коллегами из Лозанны оно даже не обсуждалось. В связи с этим наше участие в зимних юношеских Олимпийских играх не представляется возможным, международные зимние федерации по олимпийским видам спорта не прислушались к рекомендациям МОК о возвращении спортсменов", - сказал Поздняков.

4 октября в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) сообщили ТАСС, что не запрещали российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования пройдут в Южной Корее в провинции Канвондо с 19 января по 1 февраля 2024 года. В Канвондо будет разыгран 81 комплект наград, в программу юношеских Игр входят хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, керлинг, фристайл, горнолыжный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек.