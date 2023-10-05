Фигурист Игнатов не ожидал, что выиграет короткую программу на первых соревнованиях сезона

Спортсмен набрал 103,45 балла на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Фигурист Макар Игнатов не ставил перед собой задачу получить за исполнение короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина определенное количество баллов. Об этом Игнатов рассказал журналистам.

Игнатов получил за короткую программу 103,45 балла. Вторым идет Димитрий Алиев (103,01 балла), третьи - Глеб Лутфуллин (100,39).

"Честно говоря, изначально об этом не думал, то есть я не поставил себе какую-то планку по баллам. Судьи делают свою работу, я делаю свою работу, поэтому в каком-то плане параллельно двигаемся, поэтому мое дело - хорошо кататься. Я надеюсь, я это буду делать", - сказал Игнатов.

Спортсмен не исключает, что в будущем станет тренером. "Мне интересно это, просто потому что я до сих пор занимаюсь этим и мне как спортсмену интересно углубляться и в тренерскую деятельность, смотреть, как это работает с другой стороны, - отметил Игнатов. - Если брать какие-то технические моменты, то я довольно много чего знаю, как мне кажется, потому что я работал с очень многими серьезными специалистами".

Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" проходят в Санкт-Петербурге и завершатся 6 октября.