Фигурист Даниелян признался, что усложнение короткой программы дается ему нелегко

Серебряный призер чемпионата Европы 2020 года занимает промежуточное 12-е место на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Вице-чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию Артур Даниелян пытается технически усложнить короткую программу, но это дается ему нелегко. Об этом он рассказал журналистам.

После выступления с короткой программой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге он идет 12-м, набрав 72,24 балла.

"Безусловно, начало сезона. Есть некоторые трудности, которые так или иначе повлияли на подготовку. Ну и в целом я иду на усложнение, и, естественно, это нелегко дается. Пока не получается настолько держать себя сконцентрированным, чтобы все остальное сделать нормально", - сказал Даниелян.

В произвольной программе фигурист планирует исполнить все запланированные элементы и набор прыжков, несмотря на предложения внести изменения. Спортсмен не раскрыл планы на этот сезон, отметив, что сориентируется после текущего турнира.

Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" завершатся 6 октября.