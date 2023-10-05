Янчук считает, что теннисисту Медведеву нужно работать над остротой атак

Ранее российский теннисист уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в Пекине

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев добился хорошей стабильности, однако ему не хватает остроты в завершении атак. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

"Медведев находится в хорошей форме, многим игрокам очень непросто его пробить. Однако молодые игроки не стоят на месте и добавляют с каждым днем. Даниил добился хорошей стабильности и надежности, но ему не хватает остроты, над этим нужно поработать. Я думаю, что на следующем турнире в Шанхае он будет одним из фаворитов, но у него могут возникнуть проблемы с мощными, быстрыми игроками, как Синнер", - сказал Янчук.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.