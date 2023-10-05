5 октября, 16:47
Суперфинал чемпионата России по шахматам

Шахматист Артемьев обыграл Лагно и упрочил лидерство в суперфинале чемпионата России

Артемьев лидирует после пяти туров, набрав 4,5 очка

ТАСС, 5 октября. Владислав Артемьев черными фигурами обыграл Екатерину Лагно в пятом туре суперфинала чемпионата России по шахматам. Турнир проходит в Ленинградской области.

Другие партии игрового дня завершились вничью. Клементий Сычев белыми фигурами играл против Павла Понкратова, Иван Розум - против Евгения Томашевского, Володар Мурзин - против Александры Горячкиной, Артем Тимофеев - против Евгения Наера, Максим Матлаков - против Андрея Есипенко.

После пяти туров лидирует Артемьев, набравший 4,5 очка. Второе место занимает Наер (3,5), третье - Горячкина (3). Далее расположились Томашевский, Тимофеев, Матлаков, Есипенко, Понкратов (по 2,5), Мурзин (2), Сычев, Розум и Лагно (по 1,5).

Партии шестого тура пройдут 6 октября. Турнир завершится 13 октября. 

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