6 октября, 06:53
Олимпиада-2024 в Париже

Тарпищев считает, что Звонарева может хорошо выступить на Олимпиаде в паре

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Спортсменка в паре играет стабильно, подчеркнул президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Вера Звонарева находится в хорошей форме и может выступить на Олимпийских играх в 2024 году в парном разряде. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Звонарева рвется на Олимпиаду. Очков уже набрала достаточно, чтобы выступить в Париже. В паре она играет стабильно, хорошо", - сказал Тарпищев.

6 октября 39-летняя Звонарева и немка Лаура Зигемунд уступили бразильянкам Ингрид Гамарре Мартинс и Луизе Стефани со счетом 2:6, 3:6 в 1/4 финала турнира в Пекине.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент Международный олимпийский комитет не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов на Игры. 

Теги:
Тарпищев, Шамиль АнвяровичОлимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
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