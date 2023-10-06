Тарпищев считает, что Звонарева может хорошо выступить на Олимпиаде в паре

Спортсменка в паре играет стабильно, подчеркнул президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 6 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Вера Звонарева находится в хорошей форме и может выступить на Олимпийских играх в 2024 году в парном разряде. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Звонарева рвется на Олимпиаду. Очков уже набрала достаточно, чтобы выступить в Париже. В паре она играет стабильно, хорошо", - сказал Тарпищев.

6 октября 39-летняя Звонарева и немка Лаура Зигемунд уступили бразильянкам Ингрид Гамарре Мартинс и Луизе Стефани со счетом 2:6, 3:6 в 1/4 финала турнира в Пекине.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент Международный олимпийский комитет не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов на Игры.