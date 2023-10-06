6 октября, 08:37
Фигурное катание

Туктамышева и Семененко выступят с показательными номерами на турнире Панина-Коломенкина

Елизавета Туктамышева. Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Елизавета Туктамышева
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Показательные номера спортсмены представят 6 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Петербургские фигуристы Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Петр Гуменник выступят с показательными номерами на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете соревнований.

"Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Петр Гуменник выступят с показательными номерами 6 октября - в заключительный день Мемориала Николая Панина-Коломенкина", - рассказали в оргкомитете.

Соревнования стартовали 3 октября. В пятницу определятся победители в женском, мужском и парном катании. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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