Туктамышева и Семененко выступят с показательными номерами на турнире Панина-Коломенкина

Показательные номера спортсмены представят 6 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Петербургские фигуристы Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Петр Гуменник выступят с показательными номерами на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете соревнований.

"Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Петр Гуменник выступят с показательными номерами 6 октября - в заключительный день Мемориала Николая Панина-Коломенкина", - рассказали в оргкомитете.

Соревнования стартовали 3 октября. В пятницу определятся победители в женском, мужском и парном катании.