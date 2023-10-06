В Олимпийском комитете России не видят смысла во взаимодействии с ЕОК до решения CAS

Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов проходит в Стамбуле с 6 по 7 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) не получил разъяснений и извинений за недопуск к генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и не видит смысла во взаимодействии с организацией до решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ОКР.

"В свете очередного витка фарса, исполненного главой ЕОК в комментариях одному из прозападных новостных ресурсов, ОКР считает необходимым заявить следующее: в июне 2022 года ОКР был безосновательно лишен возможности принять участие в генеральной ассамблее ЕОК - сначала в формате очного присутствия, а потом и по видеосвязи. ОКР до сих пор не получил ни приемлемых разъяснений, ни извинений за неправомерный недопуск к проведенным с февраля 2022 года мероприятиям ЕОК. В связи с вышеизложенным практического смысла в каком-либо взаимодействии с ЕОК на данный момент нет", - говорится в заявлении ОКР.

"ОКР опротестовал действия ЕОК в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, требуя признать их незаконными и гарантировать наши права как полноправного члена организации. Соответственно, после вынесения CAS решения по итогам проведенных в июле слушаний будут приниматься решения о дальнейших шагах с нашей стороны", - также отмечается в заявлении.

В ОКР подчеркнули, что вопрос о прекращении санкций к российским спортсменам не стоит в повестке собрания октябрьской генассамблеи ЕОК, которая проходит в Стамбуле с 6 по 7 октября.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. В мае 2023 года ЕОК не допустили российских и белорусских спортсменов к участию в Европейских играх 2023 года в Польше, которые прошли с 21 июня по 2 июля.