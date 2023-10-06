Футболист Бессмертный считает "Динамо" самым популярным клубом России

Защитник провел за "Динамо" семь матчей и забил один гол

ТАСС, 6 октября. Защитник Станислав Бессмертный считает, что московское "Динамо" является самым популярным футбольным клубом в России. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Согласен ли я с тем, что самый популярный клуб России - московский "Спартак"? Не знаю, тут нужно думать. Для меня, как и для болельщиков "Динамо", самый популярный клуб - "Динамо", - сказал Бессмертный.

Бессмертному 19 лет, он является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне он провел за бело-голубых семь матчей и забил один гол.