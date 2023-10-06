World Aquatics объяснила порядок выдачи нейтрального статуса российским спортсменам

Организация начинает процесс определения допуска атлета в статусе нейтрального только после получения заявки от спортсмена

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) выдает российским и белорусским спортсменам право выступать в нейтральном статусе исключительно на основании их обращений. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Можем подтвердить, что World Aquatics начинает процесс определения правомерности допуска в статусе нейтрального индивидуального спортсмена только после получения заявки от спортсмена", - сообщили в международной федерации.

На этой неделе олимпийский призер Иван Гирев стал первым и пока единственным российским пловцом, который получил нейтральный статус для участия в соревнованиях World Aquatics. Вместе с ним допуск к соревнованиям в нейтральном статусе получили пять белорусских пловцов.

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил, что Гирев, несмотря на получение нейтрального статуса, не планирует выступать на международных соревнованиях. Ранее президиум федерации признал критерии допуска российских и белорусских спортсменов неприемлемыми.

Российские и белорусские спортсмены с марта прошлого года были отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине. В сентябре World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе было выступление в нейтральном статусе и запрет на общение с журналистами во время соревнований.