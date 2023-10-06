Российская теннисистка Самсонова вышла в полуфинал турнира WTA в Пекине

В четвертьфинале россиянка в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии

ТАСС, 6 октября. Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки, не имеющей номера посева на турнире. Остапенко была посеяна под 13-м номером. В полуфинале Самсонова сыграет с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко (первый номер посева) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (пятый номер посева), встреча пройдет позднее в пятницу.

Самсоновой 24 года, она располагается на 22-й строчке мирового рейтинга. На ее счету четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Остапенко 26 лет, она занимает 17-ю строчку рейтинга WTA. На счету латвийки 6 побед на турнирах под эгидой организации. В 2017 году она стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $8,127 млн. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005). Победительницей предыдущего розыгрыша стала японка Наоми Осака, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор соревнование не проводилось в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее спортсменка заверила, что находится в безопасности.