Фигуристка Фролова победила на мемориале Панина-Коломенкина

Второй стала Мария Агаева, третьей - Людмила Фурсова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Фигуристка Анна Фролова стала победительницей в женском одиночном катании на мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт Петербурге. Спортсменка выступила в пятницу с произвольной программой, после которой в сумме набрала 215,81 балла.

Второй стала Мария Агаева (201,9 балла), третье место у Людмилы Фурсовой (201,8 балла).

"Не знаю, Петербург это или моя работа, но главное, что есть результат и результат, на мой взгляд, хороший. Рада, что справилась со стрессом, выдержала, мне кажется, достойно откатала. Есть, конечно, над чем работать", - сказала журналистам фигуристка.

Следующий турнир, в котором спортсменка примет участие, пройдет на следующей неделе - этап Гран-при России в Уфе. Фролова выразила надежду, что сможет выступить на третьем этапе в Красноярске (27-30 октября).

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 6 октября.