Талалайкина рассказала, что у нее открылось второе дыхание на мемориале Панина-Коломенкина

Спортсменка по итогам соревнований заняла пятое место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Второе дыхание открылось у фигуристки Марии Талалайкиной на мемориале Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт Петербурге. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Талалайкина выступила в пятницу с произвольной программой и набрала в сумме 183,45 балла, заняв пятое место. Победила Анна Фролова (215,81 балла), второй стала Мария Агаева (201,9 балла), третье место у Людмилы Фурсовой (201,8 балла).

"У меня как будто бы второе дыхание открылось. Не в том плане, что я готова на что-то такое экстраординарное, нет. Просто я выхожу спокойно, мне это нравится, у меня более-менее рабочий прокат получился. Плюс-минус я выполнила цель - например, сделать каскад три-три или побороться во второй половине программы", - сказала Талалайкина.

Талалайкина в декабре 2021 года получила разрешение на смену спортивного гражданства, чтобы выступать за сборную Италии. В октябре прошлого года фигуристка решила вернуться в Россию, в Санкт-Петербург, в группу Евгения Рукавицына из-за отказа в виде на жительство.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 6 октября.