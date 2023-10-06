Поздняков не видит сложностей после вступления в ОКР олимпийских советов новых регионов

5 октября олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России

УФА, 6 октября. /ТАСС/. Новые регионы России имеют право создавать местные олимпийские комитеты, потому что они являются частью страны согласно конституции. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на Всероссийском форуме олимпийских советов в Уфе.

"В конституции нашей страны четко написано, сколько и какие существуют субъекты, поэтому каждый субъект вправе организовать региональный олимпийский совет. Я здесь не вижу никаких сложностей", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной реакции Международного олимпийского комитета на вступление в ОКР советов новых регионов России.

5 октября олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России.