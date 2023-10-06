Журова заявила, что не питает иллюзий в отношении решений совета ISU

Депутат уверена, что весь мира весь мир фигурного катания будет смотреть и восхищаться чемпионатом России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Светлана Журова не питает иллюзий в отношении решений совета Международного союза конькобежцев (ISU) по вопросу допуска российских спортсменов к международным стартам. Об этом олимпийская чемпионка сообщила ТАСС.

"Уверена, что мы будем в меньшинстве на совете ISU, поэтому не питаю особых иллюзий в отношении его решений. Если бы в совете голосовали все страны - это одно, а здесь решения будут приниматься большинством, и оно довольно ангажировано, - отметила Журова. - Но если они надеются, что для нас будет критичен наш недопуск, что мы перестанем наш резерв поддерживать, что у нас все на Олимпиаду заточено и никакие другие старты нас не волнуют, то это совсем не так, и мы должны это продемонстрировать".

"Второй вопрос - даже если нас допустят на определенные старты, то мы сегодня прекрасно видим, как страны идут по пути шантажа. Они заявляют - даже если вы допустите русских, мы не пустим их в свои страны, мы будем бойкотировать соревнования с их участием. Что в этом случае делает МОК? Он декларирует, что во имя спасения олимпийского движения надо чем-то жертвовать и жертвует нами", - рассказала Журова.

"Думаю, и наши спортсмены не сильно питают надежды по поводу решений ISU. Все они тренируются, готовятся к внутренним стартам, стараясь не обращать внимания на происходящее. Я уверена, что весь мир фигурного катания втихаря будет смотреть и восхищаться чемпионатом России по фигурному катанию. В конькобежном спорте и шорт-треке у нас есть лидеры, которые всегда будут задавать высокий уровень. Мы понимаем, какого уровня результат показываем, за какое время надо пробежать ту или иную дистанцию, чтобы в любой момент конкурировать с результатами наших зарубежных соперников", - подчеркнула Журова.

Совет ISU пройдет с 6 по 8 октября в Лозанне, в повестку включен вопрос о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов. 28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.