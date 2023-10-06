Рыбакина стала соперницей Самсоновой в полуфинале теннисного турнира в Пекине

Представительница Казахстана в четвертьфинале в двух сетах обыграла Арину Соболенко из Белоруссии

ТАСС, 6 октября. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Рыбакиной, получившей на турнире пятый номер посева. В полуфинале она встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой (без номера посева). В другом полуфинале сыграют полька Ига Свёнтек (2) и американка Коко Гауфф (3).

Соболенко 25 лет, на счету белоруски 13 титулов WTA. В 2023 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Также белоруска дважды становилась победительницей турниров Большого шлема в парном разряде: в паре с бельгийкой Элизе Мертенс она в 2019 году выиграла Открытый чемпионат США, а в 2021-м - Открытый чемпионат Австралии.

Рыбакиной 24 года, она занимает пятое место в рейтинге WTA и является обладательницей пяти титулов под эгидой организации. Победа на Уимблдоне 2022 года - лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $8,127 млн. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005). Победительницей предыдущего розыгрыша стала японка Наоми Осака, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор соревнование не проводилось в связи с распространением коронавируса, а в 2021 году WTA объявила о приостановке проведения соревнований в Китае из-за ситуации с пропажей теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в принуждении к интимной связи. Позднее спортсменка заверила, что находится в безопасности.