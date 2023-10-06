Российский дзюдоист Арбузов выиграл бронзовую медаль чемпионата мира среди юниоров

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе

ТАСС, 6 октября. Россиянин Тимур Арбузов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо среди юниоров в весовой категории до 81 кг. Турнир проходит в португальском городе Одивелаш.

В поединке за третье место он одолел чешского спортсмена Петра Младу. В полуфинале Арбузов уступил японцу Каито Амано. Другим бронзовым призером стал японец Наото Изава. Победителем в этой весовой категории стал Амано, победивший в финале представителя Грузии Александра Лоладзе.

Арбузову 19 лет, в 2021 году он стал победителем чемпионата Европы среди кадетов, а в 2022-м завоевал серебряную медаль чемпионата России.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 7 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.