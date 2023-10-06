В МИД Польши осудили действия полиции Нидерландов в отношении болельщиков "Легии"

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что в МИД вызван посол Нидерландов

ТАСС, 6 октября. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал дискриминацией действия полиции Нидерландов по отношению к болельщикам варшавской "Легии" в день матча футбольной Лиги конференций с нидерландским АЗ. Об этом Яблоньский написал в соцсети X (ранее Twitter).

По информации польского портала Przegl d Sportowy, перед матчем у болельщиков "Легии" и нидерландской полиции произошел конфликт - полицейские попытались отобрать флаги у болельщиков гостей. После игры болельщиков "Легии" по соображениям безопасности долго не выпускали со стадиона, а они в ответ устроили штурм, в результате которого один полицейский потерял сознание.

Источник сообщает, что президент "Легии" Дариуш Миодуский получил несколько ударов от полицейских. Когда игроки "Легии" добрались до автобуса, полиция потребовала, чтобы сербский защитник Радован Панков и португальский полузащитник Жозуэ покинули транспортное средство. Футболисты вышли из автобуса и были задержаны.

"В связи с достоверной и весьма тревожной информацией о дискриминационных действиях нидерландских служб по отношению к польским гражданам завтра в МИД Польши вызван посол Нидерландов. Согласия польского правительства на дискриминацию наших граждан нет. Ответственные за это должны понести наказание. Рассчитываем на сотрудничество с компетентными органами Нидерландов в этом вопросе", - написал Яблоньский.

Встреча второго тура группового этапа Лиги конференций между АЗ и "Легией" прошла 5 октября в Нидерландах и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.